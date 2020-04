Coronanijs snein 5 april: Rêstich yn grutste part fan Fryslân, mar net oeral

Oant safier dit liveblog fan snein 5 april oer it coronafirus. We sette noch ien kear it wichtichste nijs op in rychje.

Der binne wer twa minsken yn Fryslân stoarn oan it coronafirus. Dêrmei stiet it tal deadlike slachtoffers op 21. Der binne snein 14 nije besmettingen fêststeld.

Seis minsken yn Ljouwert ha in boete fan 390 euro krigen, omdat se tsjin de regels yn in feest holden.

Op de measte plakken bleau it snein rêstich, mar net oeral. Sa sleat de plysje yn Holwert de feardaam nei It Amelân ôf fanwege drokte. Ek by de Eeltsjemar yn Dantumadiel waard it drok.

Der lizze noch 86 coronapasjinten yn de Fryske sikehûzen, dat binne der minder as in dei earder. It tal op de IC is lyk bleaun (29);

De measte coronapasjinten dy't yn Noard-Nederlân op de IC lizze, komme út oare regio's;

Al it nijs oer it firus is te finen yn ús coronadossier.

De dei fan moarn

Moarn is der in nij liveblog. Op de radio is fan 6.00 oere ôf ek omtinken foar de coronakrisis, te begjinnen mei it programma Fryslân fan 'e moarn. Dêryn praat presintator Hans Koster mei in teamlieder fan RENN4, dat spesjaal ûnderwiis fersoarget. Hoe giet dat yn dizze tiid? We ha it ek oer de ambulânsehelikopter, dy't gewoanwei ynset wurdt op de Waadeilannen. Dy wurdt fan moarn ôf brûkt foar coronaferfier. Wat betsjut dat foar de eilanners? Fierder giet de neisoarch foar greidefûgels yn dizze tiid troch, mar ek oars as oars. BFVW-foarsitter Frans Kloosterman leit út. En wethâlder Maarten Offinga fan Súdwest-Fryslân docht in oprop oan de ferhierders fan winkelpannen.

Op telefyzje begjinne we om 9.00 oere mei de twadde wike fan Fryslân Fit. Om 18.00 oere is der in nije útstjoering fan Fryslân Hjoed.