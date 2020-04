De oarloch yn Fryske foto's: "Befrijing, flaggen en sûkelade"

Feest en fertriet

It moat in maitiidsdei dei west hawwe mei sinneskyn, 19 april 1945. Ljouwert is krekt in pear dagen befrijd en oeral is it feest, mar it is ek in dei fan drôvichheid. De trije bruorren Mark, Klaas en Hyltje Wierda wurde op 'e nij begroeven op it Noarderbegraafplak.

De Wierda's wenje oan de Emmakade yn Ljouwert. De bruorren sitte op kop en earen yn it ferset. Sa is Klaas meiwurker fan de LO, de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers. Hy helpt mei bonkaarten, jild en libbensmiddels. Mark is ûnder oare ynljochtingenman fan de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten. Hyltsje is de jongste broer, dy't it ferset wol hantlanget, mar mear tafallich meinommen is.

Want yn de nacht fan 7 en 8 april wurde se oppakt, dêrnei yn it Burmaniahûs ferheard en by Dronryp eksekutearre. Dat bart op 11 april 1945, mei 13 man tagelyk, krekt foar de ein fan de oarloch. Sy krije earst in plak yn in massagrêf. Mar as Nederlân befrijd is en de Dútsers fuort binne, wurde alle slachtoffers opnij begroeven. No mei alle eare dy't se takomt. De koetsweinen ride mei grutte belangstelling troch de stêd. Rjochts sjocht in lid fan de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten noch ienkear nei de kisten fan de bruorren Wierda.