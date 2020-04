De wettersport yn Fryslân hat bot te lijen fan de koronakrisis. Toeristen annulearje of wachtsje ôf. Yn rekreaasjedoarpen as Grou en Earnewâld is it dan ek rêstich, al litte guon boatsjeminsken harren net keare, seker no't it waar sa moai is.

Omrop Fryslân kaam meardere minsken tsjin dy't har net tsjinhâlde litte.