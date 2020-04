Measte IC-bêden yn Noard-Nederlân beset troch pasjinten út oare regio's

De sifers komme fan it ROAZZ. Dat is it Regionaal Overleg Acute Zorg Noord-Nederland. Net fan alle pasjinten is fêststeld dat se it firus ha, seit it ROAZZ, yn guon gefallen giet it om in fertinking.

It giet om sifers fan fannemoarn om tsien oere. As je dy mei de sifers fan de ôfrûne dagen ferglykje, litte se in stabyl byld sjen.