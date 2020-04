Boeren wurkje oan needsenario "waarin het ophalen van melk niet vanzelfsprekend is"

"Als dan ook alle alternatieve mogelijkheden voor verwerking zijn benut, kan een tijdelijke vermindering van de melkaanvoer in beeld komen, totdat er weer verwerkingscapaciteit beschikbaar is", meldt de organisaasje.

Op dit stuit binne der gjin problemen mei it ferwurkjen fan de molke, meldt de NZO. De leden fan de brânsjferiening ha ôfpraat dat se mekoar safolle mooglik helpe sille, en as it nedich is kin it ûnderskied tusken de ferskillende molkestreamen tydlik opheft wurde. Dat soe betsjutte kinne dat de biologyske en de net-biologyske molke troch mekoar smiten wurdt.