Primeur foar Iris Kroes: Se is de earste fan Nederlân mei 8D-lûd

Mei 8D-audio wurdt it lûd sa oanpast dat it klinkt as stietst yn in grutte romte, wêrtroch't lûd it oeral wei komme kin. It is te ferglykjen mei surround sound mar dan spesjaal foar muzyk. It is it bêst te hearren troch eardopkes of in koptelefoan te brûken.

De tecnhyk is frij nij, mar liket hieltyd populêrder te wurden. Ynternasjonale artysten sa as Billie Eilish brûke deselde technyk. Iris Kroes hat har 8D-nûmer Brighter Day opnaam mei Heleen Roosdorp.