Man ferstoarn by stekynsidint yn Easterwâlde, rezjerzje hat fertochte op it each

It slachtoffer wie der slim oan ta. Hy ferstoar ûnderweis nei it sikehûs.

De rezjerzje tinkt te witten wa't der belutsen wie by de stekpartij, en is nei dizze persoan op syk. Dat meldt de plysje. Earder melde Omrop Fryslân dat der in fertochte oanholden wie yn dizze saak. Dat blykte net sa te wêzen.

De plysje hat ûndersyk dien by it tankstasjon. En in wenhûs yn Easterwâlde is ek mei plysjelinten ôfsetten. Neffens de plysje is it 'aannemelijk' dat it stekynsidint yn of by de wenning plakfûn hat, en dat it slachtoffer dêrnei besocht hat te flechtsjen yn de rjochting fan it tankstasjon, in pear hûndert meter fierderop.