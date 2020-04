Omrop TIP: de stille ferwûndering fan Jan Mankes

It is dit jier 100 jier lyn dat de keunstner Jan Mankes fan De Knipe ferstoarn is. Yn 2001 makke Gryt van Duinen in film oer it libben en wurk fan Jan Mankes. Unyk materiaal, dat no op 'e nij brûkt wurdt yn in nije dokumintêre oer de skilder. Fryslân DOK gong op besite yn museum MORE yn Gorssel, dat in grutte kolleksje Mankes hat.