Caroline Sandberg siert iten foar flechtelingen yn Grikelân: "Corona is niet de eerste zorg"

Doe't har bedriuw slute moast, is sy fuort nei Grikelân gien. "Zoi, mijn dochter, is hier twee maanden geleden naartoe gegaan. Die wilde een halfjaar wat anders doen en besloot hier te koken. Toen ik door de coronacrisis mijn bedrijf ook moest sluiten, dacht ik: het enige wat ik kan doen, is hiernaartoe gaan en ook gaan helpen."

Corona net de grutste soarch

Hoewol't minsken wol bang binne foar it coronafirus, is it op it stuit net de grutste soarch yn de flechtelingekampen. "Het ene kamp is wat meer gestrest dan het andere, maar iedereen doet gewoon zijn ding wel. De zorg is dat ze een gewoon huis gaan krijgen. Het is heel slecht weer hier, het stroomt van de regen, en ze wonen in hele kleine tentjes", seit Sandberg.