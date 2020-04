Grutskalich fiskûndersyk yn Noardeast-Fryslân set útein

Yn Noardeast-Fryslân is in grutskalich ûndersyk úteinsetten nei fisken dy't fan see nei it swiete wetter reizgje as ûnderdiel fan it Suderie-projekt. Ien fan de ûnderdielen dêrfan is it meitsjen fan fiskpassaazjes tusken de Lauwersmar en de polders dêrachter. En der is mar ien wize om der wis fan te wêzen dat dy ek wurkje. En dat is troch ûndersyk.