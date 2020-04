LIVEBLOG: Oantal opnamen op IC nimt 'minder hurd' ta

It offisjele deadetal troch it coronafirus yn Nederlân is omheech gien nei 1.651. Yn de ôfrûne 24 oeren hat it RIVM 164 stjergefallen trochkrigen. It oantal positive tests is tanaam mei 904 oant 16.627. It oantal meldingen is mei 336 leger as freed.

It oantal meldings is net gelyk oan it oantal ferstoarne persoanen de ôfrûne 24 oere. Stjergefallen wurde pas ien of meardere dagen letter troch de GGD trochjûn oan it RIVM. Minsken dy't oan it firus ferstjerre sûnder dat se dêr posityf op test binne, ûntbrekke folslein yn de statistiken.

It Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) jout letter op 'e middei in update oer de situaasje op de intensivecare-ôfdielings, dêr't pasjinten telâne komme dy't der min oan ta binne. Dêr leine tongersdei 1.273 pasjinten. It oantal beskikbere bêden wurdt yn de kommende dagen útwreide nei 2.400.