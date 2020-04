LIVEBLOG: brêgen beheind betsjinne, wettersportsektor hat it swier

De bedriuwen yn Fryslân dy't krusers of sloepen ferhiere, krije in protte telefoantsjes fan minsken dy't de boeking annulearje wolle, nei oanlieding fan de coronamaatregels fan it kabinet. Der sille de kommende wiken dus net in soad hierboaten te sjen wêze op it Fryske binnenwetter en dat betsjut foar guon bedriuwen mooglik in finansjele strop.

Dat it seizoen no letter begjint is neffens Jan Ybema, regiomanager fan wettersportorganisaasje HISWA, dramatysk. "In zes maanden tijd moet je je brood verdienen als sector en aangezien het hier gaat om tijd die je later niet kunt inhalen, is dat een gigantische strop voor onze sector."