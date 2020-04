Coronanijs sneon 4 april: Fryske Waadeilannen net langer 'coronafrij'

Oant safier dit liveblog fan sneon 4 april oer it coronafirus. We sette noch ien kear it wichtichste nijs op in rychje.

De earste besmetting op in Frysk Waadeilân is fêststeld op Skylge, it giet om in âldere eilânbewenner;

Boeren riede har ta op in needsenario "waarin het ophalen van alle melk niet langer vanzelfsprekend is";

De kommissaris fan de Kening seit dat de coronakrisis "djippe groeden" lûkt yn de Fryske mienskip;

ONS Snits tinkt serieus nei oer frijwillige degradaasje, no't fuotbalseizoen hielendal dien is

Der lizze hast 100 coronapasjinten yn de Fryske sikehûzen;

De measte coronapasjinten dy't yn Noard-Nederlân op de IC lizze, komme út oare regio's;

Yn totaal binne der yn Fryslân 19 minsken ferstoarn oan it firus, en 192 minsken binne posityf test;

