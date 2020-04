Wettersportsektor hat it swier: "We zijn een berg aan het beklimmen die steeds steiler wordt"

Gigantyske strop

Dat it seizoen no letter begjint is neffens Jan Ybema, regiomanager fan wettersportorganisaasje HISWA, dramatysk. "In zes maanden tijd moet je je brood verdienen als sector en aangezien het hier gaat om tijd die je later niet kunt inhalen, is dat een gigantische strop voor onze sector." Neffens Ybema wurde hûnderten bedriuwen troffen troch de coronamaatregels. Dan giet it net allinnich om boatferhierders, mar ek om bygelyks jachthavens en fakânsjeparken.

De boatferhierders hawwe in soad Dútske klanten, dy't no in negatyf reisadvys krigen ha fan harren regearing en hjir net nei ta komme. Ybema: "Dat is van oudsher een hele belangrijke groep voor Fryslân en als je die verliest, samen met ook veel Nederlandse klanten, dan weet je wel hoe de sector ervoor staat."

Lanlike stiperegeling

Om te foarkommen dat bedriuwen yn dizze sektor omfalle, pleitet Ybema derfoar dat sy ek gebrûk meitsje kinne fan de lanlike stiperegeling fan it kabinet. "Daar hebben we volgende week een gesprek over met de minister en de staatssecretaris, ook met een afvaardiging van de provincie die ons daarin ondersteunt." It liket him logysk dat it regear de sektor yn 'e mjitte komt.

Dêrneist giet de betsjinning fan de brêgen yn it Fryske binnenwetter net fan start op 6 april, sa't earst de bedoeling wie. De provinsje hat besletten de 'winterregeling' noch efkes troch te setten. "We zijn een berg aan het beklimmen die steeds steiler wordt", seit Ybema.

"We snappen dat je rekening dient te houden met de volksgezondheid en daarom hebben we ook veiligheidsprotocollen ontwikkeld. Dat betekent dat we deze op een later moment in werking moeten stellen en dat goed met de Veiligheidsregio's gaan bespreken, zodat we hopelijk op een iets later moment wel open kunnen en dat er steeds meer mensen toch kiezen voor vakantie in eigen land."