Fideodeiboek: "It is hiel bysûnder om yn dizze tiid op de ambulânse te wurkjen"

Ambulânsemeiwurker Ekelien Steensma giet yn dizze dagen folslein yn in beskermjend pak oan it wurk, as se nei in pasjint giet dy't fertocht is fan corona. Ekelien docht mei oan it vlogprojekt fan Omrop Fryslân 'Berjochten út it Hert'. Mei in netwurk oan minsken út de hiele provinsje lit Omrop Fryslân fan binnenút sjen wat der spilet.