De oarloch yn Fryske foto's: "An airman of the war"

Bommen op Fliegerhorst

It is 'the big week' foar de Amerikaanse loftmacht: tal fan loftoanfallen op de Dútske besetter. Op 24 febrewaris 1944 fleane de B-26 Marauders (bommewerpers) de Fryske kust oer. Dútsk loftôfwargeskut sjit op de fleantugen, mar it is om 'e nocht.

Fliegerhorst, it fleanfjild fan Ljouwert, wurdt bombardearre. Dizze foto is sa'n bytsje boppe Jelsum makke. Op de foto is te sjen dat der bommen delkaam binne op de hangaren en gebouwen fan it fleanfjild. Fiif Dútske militêren komme om. De reekwolken binne oant yn de Súdwesthoeke te sjen, it fleanfjild is wiken ûnbrûkber.

It is in heldere dei, mar dochs wurde der ek huzen yn Marsum rekke, acht boargers komme om. 'Door een noodlottig ongeval,' stiet yn de Friesche Courant yn de rouadvertinsjes. Der wurdy net skreaun oer de oanfal, dat is ferbean troch de Dútsers.

Op 17 septimber bombardjearje de Ingelsken Fliegerhorst nochris. Dan is it definityf dien foar it fleanfjild.