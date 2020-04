Ofslútdyk ticht fan sneon 18.00 oere oant snein 16.00 oere

Doe't yn oktober 2019 damwanden oanbrocht waarden, fersakke in diel fan de rydbaan. Undersyk brocht oan it ljocht dat de ûndergrûn ûnder de A7 net kompakt genôch is. Om nije fersakkingen foar te kommen, wurdt dy ûndergrûn no 'tichter' makke. Dat bart mei nij sân en nij asfalt.

It iepenbier ferfier (bus 350) en helpferlieningstsjinsten kinne wol oer de Ofslútdyk. Op sneon rydt de fytsbus ek, op snein net.