Ofslútdyk oerenlang ticht foar herstelwurksumheden

De Ofslútdyk is dit wykein ticht, fan sneon 18.00 oere oant en mei snein 16.00 oere. De dyk is yn beide rjochtingen sletten foar ferkear. By de Stevinslûzen by Den Oever wurdt der wurke oan de ûndergrûn fan de dyk. Mei dit wurk begjint de oanlis fan twa nije gemalen.