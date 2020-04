Provinsje leit wetterrekreaasje oant 28 april oan bannen mei 'winterregeling'

De krekte regeling mei alle betsjinningstiden foar de moanne april wurdt sneon yn de rin fan de dei bekend makke.

Tsjin 'ûnnedige reisbewegings'

Yn Fryslân jildt tradisjoneel fan 1 april ôf de simmerregeling foar brêgen en slûzen. De provinsje Fryslân naam earder al it beslút om de simmerregeling út te stellen oant 6 april. Dat wurdt dus no 28 april. Direkteur Wim Kleinhuis fan Feilichheidsregio Fryslân is bliid mei it beslút fan de provinsje en oare brêgebehearders. It beslút past neffens him goed yn it belied om 'ûnnedige reisbewegings' te ûntmoedigjen.