Provinsjale Steaten hâlde earste folslein digitale gearkomste

It doel dêrfan is om provinsjes, gemeenten en wetterskippen tydlik in alternatyf te bieden om sawol byinoar te kommen as digitaal besluten te nimmen. Troch it coronafirus is dat lêste no it gefal.

Op freed 10 april komt der in digitale kommisjegearkomste oer Gastfrij Fryslân 2028. Ynwenners en organisaasjes kinne dêr as ynsprekker oan meidwaan. Op 22 april wurdt it definitive beslút oer gastfrij Fryslân 2028 nommen. Dat kin sûnt ein maart dus ek digitaal.