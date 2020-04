FIDEO: 'We moatte in minister foar de langere termyn krije'

We moatte in minister foar de langere termyn krije. Allinnich sa kinne we tidich ynspylje op grutte fraachstikken, lykas de coronakrisis, mar ek de oanpak fan de stikstofproblematyk. Dat seit Klaas Sietse Spoelstra, fan berop nei eigen sizzen 'veranderaar', yn It Polytburo - Fryslân Moarn.