Bogerman Bigband hat ferske foar elkenien yn it ûnderwiis: “We willen naar school” 

Dirigint Anne Oosterhaven wie fuortendaliks entûsjast doe't er frege waard it liet te skriuwen. "Dêr kinne wy wol wat mei", wie Oosterhavens syn earste reaksje. "Wy hiene noch in goeie opname, muzikanten dy't wol wat ynspylje woene, sjongeressen dy't hielendal wyld waarden fan it idee", seit er. It entûsjasme ferbjusteret him net. "Jonge minsken wolle inoar moetsje, it is foarjier, de flinters fleane alle kanten út: je kinne dat allinne fia in byldskerm dwaan."

15 optredens kwyt

In bytsje optimisme is grif nedich, want de de coronakrisis rekket ek de Snitser Bogerman Bigband. Sa fertelt Vogelzang dat it skrappen fan eveneminten mei mear as 100 man ek foar de Bogerman Bigband gefolgen foar it tal optredens hie. "Wy binne yn trije wiken gewoan 15 optredens kwytrekke", seit er. Mar no ha se earst dizze online foarm fan muzykmeitsjen fûn. Vogelzang: "Dat is wat wy wolle. Spylje!"