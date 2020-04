Fideodeiboek: "Ik verontschuldigde me voor het mondkapje"

Yn de rige Berjochten út it hert litte ferskate Friezen sjen hoe't sy libje yn de coronakrisis. Zoë Luchtmeijer fan de buertsoarch yn Wolvegea is dêr ien fan. As se op paad giet hat se altyd in mûlekapke op en moffen oan. Dat fielt foar har mar ûnpersoanlik.