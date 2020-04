Ferbining yn tiden fan krisis: Friezen helpe inoar wêr't se kinne

Janke van der Heide is ynskreaun by Heel Friesland Belt. Sy is tige bliid mei it inisjatyf. "Ik koe der persoan net dy't my belle, mar ik kaam der al gau efter dat sy op deselde dei jierdei is. Hoe is it mooglik? We belje no in pear kear mei inoar, om sa dat kontakt te hâlden. Dat is myn ljochtpuntsje fan dizze perioade," seit Van der Heide emosjoneel.