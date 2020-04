Direkteur Veiligheidsregio warskôget: "Net massaal Nederlân troch dit wykein"

Kleinhuis is lykwols wol bliid dat der moai waar oankomt. "Dêr binne de minsken ek wol in bytsje oan ta. Mar it is net de bedoeling dat der no in hiel soad minsken op út gean. Je meie best even in 'luchtje scheppen' yn dyn eigen omkriten. Mar net massaal troch Nederlân rûncrosse en allegear in wykeintsje fuort", seit Kleinhuis.

Pasjintenstream

De direkteur gie ek yn op de stân fan saken yn Fryslân op dit stuit. Yn totaal binne der yn Fryslân no 14 minsken ferstoarn oan corona. Boppedat binne der de lêste 24 oeren 14 nije minsken posityf test. Neffens Kleinhuis is de situaasje noch ûnder kontrôle. "Op dit stuit is it yn ús sikehuzen noch te dwaan. De sikehuzen binne goed taret op de kommende stream. Dêrneist binne we ek drok dwaande om dat fierder út te wreidzjen, it tal intensive care-bêden is tanaam", seit Kleinhuis. "Der binne gjin soargen foar op it momint."