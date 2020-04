Oerol giet definityf net troch

It festival Oerol op Skylge giet definityf net troch. Earder al makke de organisaasje bekend dat it net trochgean koe yn de oarspronklike foarm. De organisaasje soe noch sykje nei alternative foarmen, mar dat wurdt dus ek neat mear. "De voorbereidingstijd is te kort en het is financieel niet verantwoord om daarmee door te gaan", seit direkteur Siart Smit.