Rêstich yn de tún wurkje kin no't Frisian Flag net trochgiet

Ein maart en begjin april betsjut elts jier topdrokte op de fleanbasis Ljouwert. Dan wurdt dêr de grutte ynternasjonale oefening Frisian Flag organisearre. It betsjut dat der deis sa'n 100 starts en lânings binne. De oefening is fanwege de coronakrisis skrast. Yn de omlizzende doarpen binne se der wiis mei, sa seit Geert Verf fan doarpsbelang Marsum: "Ja, it is hearlik. Lêst sei al ien tsjin my dat hy mei dit moaie waar no noflik yn de tún kofje drinke kin. Dat kin oars as de oefening rint net."

Ympakt op training fleaners

It is net dat der no net flein wurdt. Alle dagen wurdt oefene mei de F-16's en de F-35's, seit Henk Doorten, kommandant fan de fleanbasis: "We moeten geoefend blijven. We hebben ons trainingsprogramma wel flink aangepast. We werken op de basis ook in shifts, zodat we daar goed afstand kunnen bewaren." Neffens him is it tige wichtich dat de fleaners goed traind bliuwe.