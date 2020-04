Drege tiden foar Spaanske Friezen: "Ik kin it no eins al net mear folhâlde"

Ald-profhurdfytser Westra wennet tusken Valencia en Alicante. De lockdown duorret no al njoggentjin dagen en dan begjint de ferfeling wol te kommen. "It ritme is no fuort. We sliepe mar út, want je moatte de dei dochs omkrije. Dan rinne we wat om it hûs hinne en dan is it even wat ite en in siësta. Dan in bytsje Netflix sjen en dan wer sliepe. Dat is in dei no sa'n bytsje", seit Westra.

In ein liket noch net yn sicht. "We hearre elke dei wat der bart, no ek wer 950 deaden op ien dei. Der sit noch net folle betterskip yn. De lockdown soe duorje oant 12 april, mar je kinne der wol fan út gean dat dat wer ferlinge wurdt", sa seit de âld-hurdfytser.

B&B

Westra hat sûnt oktober in B&B yn Spanje, mar dy is no dus ticht. "We hienen op in bettere start hope. We hawwe fan oktober ôf hurd wurke. It gie perfekt, de boekingen gienen goed. En doe kaam dit. Dan stûket alles even", sa seit er.

De B&B is net it iennige dat stilleit. Ek syn âlde berop, it hurdfytsen, leit hielendal plat. Foarearst giet de Tour de France lykwols noch wol troch, ta grutte fernuvering fan Westra. "Werom soe de Tour troch gean moatte. Ik bin dêr hiel dúdlik yn. Ik snap ek net dat se dêr noch oer prate. Yn myn belibbing moatte se gewoan sizze dat it net trochgiet", seit Westra.