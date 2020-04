Minne foarsizzingen foar bousektor: "Gjin ljocht oan de hoarizon"

In ûndernimmer yn de bou is fansels wol wat wend, mar neffens Agricola giet dit fierder dan it normale bedriuwsrisiko. "As der in dikke winter komt, lizze je der ek ien of maksimaal twa wiken út. Dat is in kear te oersjen en dat kinne je wol ha. Dat heart ek by it normale bedriuwsrisiko en dêr sil ek gjinien moeilik oer dwaan. Mar no is der gjin ljocht oan de hoarizon", seit de ûndernimmer.

Dat betsjut dat hy foarearst gjin wurk hat foar syn ZZP'ers, payroll-meiwurkers en sels hast net foar syn eigen personiel. Agricola tinkt lykwols wol dat syn bedriuw de krisis oerlibje sil. "Wy binne in sûn bedriuw. Wy hawwe in prima orderportefúlje. No is it ûntsettend stevige dip, mar dat kinne wy gewoan ha. Ik ferwachtsje dat de projekten dy't no útsteld binne nei de boufak wer ynhelle wurde. Dus it kin wêze dat we it nei de boufak gewoan drok ha."

Soargen oer 2021

Oer it nije jier makket Agricola him lykwols mear soargen. "De graadmjitter foar boubedriuwen is úteinlik de orderportefúlje fan arsjitektenburo's. Ik bin wol hiel nijsgjirrich hoe't dy portefúljes der út sjen yn juny en july. As dy dan leech binne, dan sille wy dat in heal jier of jier letter fernimme", sa seit Agricola.