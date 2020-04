Dokters meitsje har soargen oer pasjinten dy't slimme klachten negearje

"We zien nu in het MCL en andere ziekenhuizen een forse afname van patiënten die zich melden op de Spoedeisende Hulp en de poliklinieken", seit Jelle Stekelenburg, gynekolooch yn it MCL. Dat is neffens him foar in part te ferklearjen trochdat minsken minder sporte en der minder auto-ûngelokken barre. "Maar deels is dat ook niet te verklaren."

Stekelenburg heart fan kardiologen en neurologen yn syn omjouwing dat der pasjinten by harren binnenkamen dy't al langer mei in harsen- of hertynfarkt omrûnen. Dat is hiel gefaarlik, want dat kin liede ta ûnherstelbere skea. "Als je direct komt, kan daar nog wat aan gedaan worden." Ek froulju dy't yn ferwachting binne, moatte neffens Stekelenburg gewoan delkomme foar harren kontrôles.