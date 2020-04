Utferkocht hûs en steande ovaasjes by Ergie's etalaazjeteäter yn Weidum

Neffens Argie is it etalaazjeteäter ûntstien troch syn 'manager' Inez Visser. "Wy wienen hjir al langer dwaande mei thústeäter. Dêr dienen we ek al wat dingen mei syn gûchelpraktiken", seit Visser.

De minsken yn it doarp binne neffens Visser entûsjast oer it barren. "It is geweldich. Juster krige hy in hiele pûde mei sûkelade en pinda's en sa no en dan falt der ek wat jild yn de brievebus. Mar dat hoecht hielendal net. It giet der om dat we bydrage oan in positivere atmosfear. Dat wêr't wy goed yn binne, minsken fermeitsje, dat wy dat ek dogge", sa seit Visser.