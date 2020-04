Yn pear dagen al 10.000 'coronaflaggen' ferkocht

De ferkeapen hawwe no al sa'n 25.000 euro oplevere foar it Reade Krús. Neffens de flaggefabrikant is it sukses grutter as it WK fuotbal yn 2010, doe't foar de finale in spesjale flagge útbrocht waard. "Wij zijn bijzonder trots dat straten rood beginnen te kleuren en dat er op deze manier waardering wordt gegeven aan de mensen die onze samenleving draaiende houden in tijden van de coronacrisis", seit direkteur Robert-Jan Hageman fan de Flaggesintrale.

Under mear soarchynstellings hawwe de flagge al hyst. Ek it Reade Krús is bliid mei de aksje. "De vlag toont duidelijk aan dat er behoefte is aan een uiting van waardering voor alle mensen die actief bezig zijn om dit virus te bestrijden. Daarnaast geeft het een gevoel van trots en saamhorigheid", seit in wurdfierder.