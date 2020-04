Gemeente Meppel lûkt 250.000 euro út foar ferbreding slûs Koarnwertersân

De gemeente Meppel wol 250.000 euro ynvestearje foar ferbreding fan de slûs by Koarnwertersân. Dat meldt RTV Drenthe. De slûs is mei 14 meter no net breed genôch foar grutte skippen en dat hat gefolgen foar it skipfeartferkear nei Noard-, East- en Midden-Nederlân, wêrûnder dus de gemeente Meppel.