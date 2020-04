Popfabryk ropt muzikanten op om online oan de slach te gean

Ien fan de ideeën dy't jild krijt, is it plan fan Jos Blomsma. Hy hat in baan as foarmjouwer en makket yn syn frije tiid muzyk. Hy is no dwaande mei in ûnbekende sjongeres út Praag in nûmer te meitsjen. "Ik zag haar al een tijdje op Facebook als vriendvoorstel. Ik raakt nieuwsgierig en zag dat ze twee gemeenschappelijke vrienden had en muziek maakte." Hy frege oft se mei him in nûmer meitsje woe en dat woe se wol.

Se hawwe kontakt fia de chat fan Facebook en wikselje muzyk út fia Google Drive. "Ik heb een paar schetsen gemaakt: elektronische muziek, een baspartij en een synthesizer." De muzikante út Praag is hjirmei oan de slach gien en hat krekt wer wat opstjoerd. "Ze heeft het heel vrij opgevat, het is mooi maar wel heel anders."

Sa wurkje se ta nei in nûmer. Blomsa is ek noch fan doel om der in fideoklip by te meitsjen. It einresultaat wurdt kommende wike online presintearre op 3voor12/Friesland.