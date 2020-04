Kollum: "Bewust"

De foto's dy't op Facebook stiene as 'bewiis' dat guon lju de plestik mofkes dy't se brûkt ha, gewoan op 'e dyk smite, binne hjir in moai foarbyld fan. Oan 'e iene kant binne de minsken dy't soks dogge harren bewust fan it feit dat dit in besmetlik firus is, mar oan 'e oare kant wer net fan it miljeu. Want wêrom goaist oars samar dy mofkes op 'e dyk? En wat ha se dien mei de mofkes oan?

'Immen ôflûke,' wie it earste dat my yn 't sin skeat. De seksklups binne ticht mar ik freegje my ôf oft Rutte en konsorten har der wol bewust fan binne dat it ferlet dêrmei net automatysk ferdwynt. En salang't der earne fraach nei is, stiet it oanbod altyd om of op de hoeke. Ek mei in earmlingte der tusken en in mofke oan.

Mar miskien ha ik it wol net by 't goede ein en hat immen fan 'e thússoarch dy mofkes op 'e dyk goaid, al kin ik my dat dan wer net foarstelle. It is yn alle gefallen wol sa dat de seks der foar guon lju grif in stik spannender troch wurden is no't it stikem moat, dus it langstme nei in orgasme sil it yn in soad gefallen winne fan it bewust wêzen fan de eigen ferantwurdlikheid.

It liket my ek hiel ferfelend ast yn dizze tiid hiel bewust in ferhâlding hast, neist dyn gewoane hús-tún-en-keuken-houlik. Want wêr silst mei goed fatsoen hinne om stikem ôf te praten? It is oeral sa stil, dus falst direkt op en soene sokken it noch wat úthâlde kinne no't se mei de eigen partner en bern thús oan it lockdownen binne? Mar miskien wurde guon stellen har ek wol bewust fan it feit dat se elkoar te min oandacht jûn ha, no't se fan need mear tiid mei elkoar trochbringe moatte.

Doe't wy fan 'e wike de taspraak fan Rutte en De Jonge op 'e televyzje seagen, wie ik my ek wer hiel bewust fan dy dôvetolk. Ik seach mei bewûndering hoe't sy tusken de lieders fan ús lân yn stie te meneuveljen en sadwaande myn oandacht bot ôflate fan it boadskip. Wat ik noch wol wit, wie dat Rutte grutsk op ús wie, omdat we sokke yntelliginte lockdowners binne én dat de kappers noch in moai skoft ticht binne.

Wylst er dat sei, frege ik my ôf hoe't se it sels ha sille. Dy De Jonge hâldt dat neffens my noait sa lang fol! Dêr liket er my fierstente idel foar. Rutte is net in man fan uterlik fertoan, mar dy wurdt dizze wiken fêst wol in kear knipt. En se wurde grif ek yn 'e make-up set foar sa'n útstjoering, want soks bart sels mei de skûtsjeskippers dy't yn it skûtsjesjoernaal komme.

En ynienen waard ik my bewust fan it skûtsjesilen? Soe it wol trochgean? It earste iepenloftspul dat we yn Warten hâlde soene, is al ôfsein omdat we ús der bewust fan wiene dat it risiko te grut is. Der is op 't heden eins te folle om dy bewust fan te wêzen. Dêrom ha ik besletten om alles mar safolle mooglik oer my hinne komme te litten, sadat myn bewustwêzen de romte wer krijt."