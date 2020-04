LIVEBLOG: 'Genietsje fan de sinne yn tún of op balkon'

It MCL yn Ljouwert fernimt dat minsken op it stuit huverich binne om nei de dokter te gean. Neffens it sikehûs is dat net nedich. "Integendeel. Wij staan voor u klaar", skriuwt it MCL op sosjale media. It sikehûs hat al it mooglike dien om safolle mooglike soarch trochgean te litten. Ek is de kâns op in coronabesmetting yn it sikehûs net grutter as earne oars. De soarch foar coronapasjinten fynt, neffens de rjochtlinen fan it RIVM, plak op isolearre keamers.