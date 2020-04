LIVEBLOG: Bewenners Feanster ferpleechhûs moatte plak meitsje foar coronapasjinten

Trettjin bewenners fan de ôfdieling Blommenfjild yn ferpleechhûs Anna Schotanus op It Hearrenfean moatte plak meitsje foar de opfang fan âldere minsken dy't besmet binne mei it coronafirus. It giet om minsken dy't dêr palliative soarch krije. Guon famyljeleden binne ferbjustere. Se fine it nuver dat krekt dizze groep dy't dêr yn de lêste faze fan har libben sitte no ferhúzje moatte.

De mem fan Lilian Braaksma is ien fan de minsken dy't dêr leit. Se sjocht bot op tsjin de oansteande ferhuzing. Lilian Braaksma: "Voor haar en de medebewoners is dit een groot drama. Ze leven al in angst en zijn al afgesloten van contact. Dan krijg je te horen dat je binnen zes dagen moet verhuizen."

Soarchgroep Alliade wie al fan doel de ôfdieling te sluten: "Er stond voor later dit jaar al een verhuizing gepland. De afdeling Blommenfjild wordt gesloten. Dat hebben we nu naar voren gehaald. Begrijp wel dat we nu in een ongelooflijk zware crisis zitten. Dat vergt ontzettend veel van iedereen. Keuzes die we maken doen pijn."