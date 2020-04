LIVEBLOG: 98 coronapasjinten yn Fryske sikehûzen, wêrfan 26 op IC

Der leine by de mjitting fan freedtemoarn 98 coronapasjinten yn de Fryske sikehûzen. Dat binne der twa mear as in dei earder. It tal pasjinten op de intensive care wie freedtemoarn 26.

It Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) seit ek dat der genôch kapisiteit is foar de oare needsaaklike soarch. "Sommige mensen vragen zich af of ze nog wel bij de huisarts of in het ziekenhuis terecht kunnen met klachten die niets met COVID-19 te maken hebben. Het antwoord op deze vraag is 'ja'", skriuwt it ROAZ. "Mensen met gezondheidsklachten kunnen te allen tijde contact opnemen met hun huisarts, doktersdienst, behandelend specialist of, bij levensbedreigende situaties, bellen met 112. Huisartsen en specialisten bepalen aan de hand van de klachten en in overleg met de patiënt of zorg op dit moment noodzakelijk is en zo ja, hoe deze het beste gegeven kan worden."