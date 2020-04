Grien ljocht foar proef mei in walfiskkadaver op it Waad

Sa moat de walfisk op in plak lizze dêr't it kadaver ûnder wetter bliuwt, omdat it oare libben yn it Waad dêr it measte oan hat. Want sa'n grut seesûchbist kin wolris in grutte bonus betsjutte foar bygelyks oare fisken, mar ek lytsere organismen. Dy wearde foar de natuer is ek de wichtichste reden foar dizze proef. In oare betingst is dat it deade seesûchbist net foar oerlêst soargje mei en dat de lokaasje net tagonklik is foar besikers.

Edukaasje

Der wurdt wol sjoen nei middels om fan ôfstân ien en oar te folgjen. "We willen heel graag het verhaal vertellen. Dus we zullen naar technieken zoeken met camera's en misschien ook wel geluidsopnames of een timelapse van foto's waarmee je het kan volgen in bijvoorbeeld een bezoekerscentrum of op andere plekken", seit projektlieder Michiel Firet fan it 'Programma naar een Rijke Waddenzee'. Want net allinnich wittenskippers moatte derfan leare. Edukaasje fan gruttere groepen minsken is ek in wichtich doel, sa seit Firet: "Net zoals we in het bos zeggen 'dood hout leeft' is het ook belangrijk om te weten dat ook dit onderdeel is van de Nederlandse natuur."

Walfisk ferslepe

It plak dêr't de walfisk komt te lizzen, moat de fiskerij net yn it paad sitte. De plakken dêr't potinsjeel in walfisk oanspiele kin, lizze eins altiten oan de Noardseekant fan de Waadsee. En dy plakken foldogge net oan de easken foar de proef. Yn de praktyk betsjut soks dat de walfisk nei in oar plak sleept wurdt dat wol oan de betingsten foldocht. Der is ferline jier sjoen oft dy plakken der foldwaande binne en dy binne der ek. Mar der is no noch gjin definitive kar makke.

Michiel Firet: "Er zijn een aantal plekken waar we iets meer naar hebben gekeken, maar we hebben helemaal nog geen keuze gemaakt. En als je op zo'n plek zelf bent, ziet het er altijd anders uit. Dus ik denk dat we ook op dat moment heel nauwkeurig metingen moeten doen naar stromingen en diepte. Verder moeten we ook weten hoe die plek zich in de loop der jaren ontwikkelt."

It ferslepen fan in walfisk nei sa'n plak is wol in breuk mei it besteande walfiskprotokol. Firet: "Op het moment dat je het volgens het Walvisprotokol moet opruimen, heb je straks de keuze: breng ik hem naar de Rendac in Sumar of breng je hem naar een mooie plek op de Waddenzee waar de walvis wat kan betekenen voor de natuur en de wetenschap."