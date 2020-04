Coronamaatregels yn finzenis: minder sport en ekstra beltegoed

Aparte groepkes

De sfear is rêstich, neffens Lefferts, mar it binne net de omstannichheden dêr't jo om freegje. De finzenen wurde yn lytse, aparte groepkes hâlden, sadat de kâns op ferprieding fan it firus lytser is. Der binne minder aktiviteiten en it jûnsprogramma is kommen te ferfallen.

Oerlis mei detineardenkommisje

Om alles yn goede banen te lieden hat de direksje alle dagen kontakt mei de detineardenkommisje. De sport giet foar in diel wol troch, al is it minder as earder. De finzenen gean no yn lytsere groepkes nei bûten om te luchtsjen. As detinearden dochs siik wurde, moatte se apart bliuwe en as it slim wurdt, wurde se oerbrocht nei it sikehûs.