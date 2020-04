SC Hearrenfean-direkteur Roozemond: "Ik acht de kans op uitspelen erg klein"

It binne eins twa boadskippen dy't Roozemond oerbringe wol. Nee, hy tinkt dat it seizoen net útspile wurdt. Mar as it kin, dan moatte je it wol besykje. "Eén ding is het belangrijkste: de gezondheid. Dus laat duidelijk zijn, dat moet voorrang hebben. Dus welke optie we ook nemen, we moeten afwachten wat we vanaf 28 april weer horen. Maar als je mijn persoonlijke mening vraagt, acht ik die kans klein. We zitten in een dramatische situatie, dan moet je je serieus afvragen of het kan."

Mar Roozemond sjocht ek nei de praktyske kant. "Als het kan, ik acht de kans klein, maar als het kan, dan moet je wel kijken naar die optie. Ik sta achter deze optie van de KNVB. Maar enkel en alleen maar als de gezondheid niet in het geding is. Die moet honderd procent gegarandeerd zijn. Ook niet 99 procent, maar honderd. Iedereen is zich er van bewust dat de kans heel klein is, maar wat als we straks lekker op het strand liggen en overal voetballen, dan zegt iedereen waarom voetballen we niet?"

Ajax-direkteur Overmars kritysk

De direkteur fan Ajax, Marc Overmars, reagearre juster foel op it beslút fan it KNVB om te besykjen troch te gean. Tsjinoer De Telegraaf sei Overmars ûnder oare: "De competitie is dood." Hy tinkt dat in soad spilers bang binne om wer te fuotbaljen, mar dat it ek net ferantwurdlik is om aanst wer te fuotbaljen.

Roozemond: "We waren heel hard onderweg om telkens als één stem te spreken. Daar hadden we ook duidelijke afspraken over gemaakt. Marc spreekt uit zijn hart, ik snap wat ie zegt, dat zijn de emoties. Maar het roepen is één. Ik kan me voorstellen dat Ajax denkt: we staan bovenaan, we worden misschien wel kampioen. Hoewel je ook kunt zeggen, het onderling resultaat met AZ is in het voordeel van AZ en ze hebben even veel punten, misschien wordt AZ wel kampioen. Misschien hebben ze er wel een belang bij dat ze Ziyech zo snel mogelijk naar Londen willen brengen. Ik weet het niet. Daar zouden het nu juist even niet over hebben. We kiezen bewust voor de strategie om als Eredivisie met één stem te spreken."