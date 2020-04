By sikehûs MCL yn Ljouwert ha plysjeminsken en brânwachtlju tongersdeitemiddei de meiwurkers fan it sikehûs betanke. De plysje en de brânwacht sammelen har mei tsientallen minsken en auto's. Se setten it sikehûspersoniel mei loeiende sirenes en lûd applaus yn it sintsje.

Sjoch hjirûnder nei it earbetoan: