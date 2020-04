Coronapasjint yn Beuckelaer yn Sint-Anne: alle personiel noch net test

Direkteur Tadema fan Beuckelaer: "Het is altijd schrikken natuurlijk. Je weet dat je het huis op slot moet zetten en als je in de zorg werkt is het gevaar daarmee niet geweken. We hebben er alles aan gedaan, maar het schijnt nu al onder ons te zijn. Woensdag zijn we ermee geconfronteerd. We hadden al maatregelen getroffen, maar dat bleek niet voldoende."

Der wiene al maatregels nommen yn Sint-Anne, leit Tadema út. "We hebben de mensen met klachten geconcentreerd op één vleugel. Die vleugel is afgesloten voor de rest van het gebouw. Normaal draaien we twee nachtdiensten voor 80 cliënten, maar nu is een een extra bij. Specifiek voor die gang. Verder dragen we het eten, drinken en wasgoed over, om zoveel mogelijk kruisbesmetting te voorkomen."

Unrêst

Neffens Tadema betsjut it ûnrêst foar de soarchynstelling. "Voor alle betrokkenen, maar ook voor de andere bewoners en het personeel. Het vraagt wel wat van je. De mensen wonen hier en wij verzorgen ze. Je moet aan de andere kant wel bedenken dat corona allerlei vormen kan hebben. Niet alles is even heftig met beademingsapparaten zoals je op televisie ziet. Sommige vormen kun je behappen." Tadema seit dat de kommende dagen wol spannend wurde. "Je mag er bijna vanuit gaan dat als er meer mensen klachten krijgen, dat die mensen ook corona hebben."

Testkapasiteit

Dat it kabinet sein hat dat der mear soarchpersoniel test wurde moat op it firus, betsjut noch net dat it fuortendaalks bart. "Wij proberen mensen onder de testmodus te krijgen, maar de capaciteit is beperkt en daarmee worden wij ook geconfronteerd. Vanaf 6 april moeten meer mensen in de zorg getest worden, zegt het kabinet. Maar dat kan niet allemaal in één keer. Daar moeten ook mensen voor zijn."