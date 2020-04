96 coronapasjinten yn Fryske sikehuzen, 27 fan harren lizze op intensive care

Yn alle sikehuzen yn it noarden mei elkoar lizze no 253 coronapasjinten. In lytse hûndert lizze op de IC. Yn in dikke hûndert gefallen giet it om minsken út oare regio's. It tal pasjinten dat yn it noarden opnaam wurdt, rint de lêste dagen werom.

De ferwachting is dat it tal pasjinten de kommende tiid tanimme sil. Dêrom wurdt yn it noarden noch altiten wurke oan de útwreiding fan it tal ic-bêden en it personiel dat der wurket. Op it stuit is der dus noch kapasiteit genôch.