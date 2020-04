Bern hingje nêstkastkes op by Twizel tsjin ikeprosesjerûpen

De kastkes hingje ûnder mear op it lân fan Hans Veenstra. Hy hat de kastkes tegearre mei syn bernsbern ophongen. "Prachtich, moaier is der dochs net. Fyftich hokjes hjir troch it lân hinne, wat wolle je noch mear. Mei de jeugd der by del dat is in lust", seit Veenstra.

Bernsbern

Syn bernsbern Hans, Hans, Wietske en Wietske hawwe de kastkes fan in kleurke foarsjoen. "Dat wie in leuk wurkje en mei-inoar is dat gesellich", sizze Wietske en Wietske. "Dêr binne we wol in pear dagen mei dwaande west", sizze Hans en Hans.

Van de Polder is bliid dat de bern it sa moai fine. "Wie it mar op mear plakken sa, dit is no krekt it doel wêr't wy nei ta wolle", sa seit Van de Polder.