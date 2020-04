Waadferiening optein oer moasje foar advys oer kontrolearre mynbou

Oant no ta is de minister ek wol advisearre troch ynstellingen dy't ek wolris in opdracht útfiere foar in mynboubedriuw dat sels belangen hat by it nei boppe helje fan bygelyks sâlt of gas.

It giet om saneamde kontrolearre mynbou, ek wol 'mei de hân oan 'e kraan' neamd. De Waadferiening hopet dat it ministearje foarearst gjin fergunningen ferliene sil foar nije mynbouprojekten lykas sâltwinning by Harns of it omheech heljen fan ierdgas by Ternaard.