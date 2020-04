Waadboargemasters oerlizze oer maitiids- en Peaskedrokte

Foar de boargemasters fan de Waadeilannen wurdt it kommend wykein spannend. Sil it stoarm rinne as it kwik oprint en de maitiid echt losbarst? Of hâldt elkenien him oan de oprop fan premier Rutte om safolle mooglik thús te bliuwen en sa min mooglik troch it lân te reizgjen? De Waadboargemaster bringe harren soargen yn op in oerlis fan alle Fryske boargemasters, tongersdeitemiddei op It Hearrenfean.