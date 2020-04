Mesdagfonds komt no út op selde stikstofsifer as it RIVM

Se kamen op basis fan eigen berekkenings earder ta de konklúzje dat de lânbou 'mar' 25 persint fan de stikstofdeposysje op natuergebieten feroarsake soe. Dat sifer lutsen se begjin maart yn. It persintaazje fan 41 persint it presys dêr't it RIVM op útkomt. It ynstitút gie earder út fan 46 persint, mar kaam koartlyn mei in bystelling.

Sawol de ûndersikers as foarsitter Jan Cees Vogelaar fan it Mesdagfûns bliuwe der wol by dat de rekkenmodellen fan it RIVM allinnich mar "een virtuele werkelijkheid" sjen litte. Neffens harren sizze mjittings folle mear.

Se fine boppedat dat it ferkearde sifer op de foargrûn setten wurdt: neffens him soe net spesifyk nei stikstofgefoelige natuergebieten sjoen wurde moatte, mar nei álle beskerme Natura 2000-gebieten. Yn dat gefal komt it oandiel fan de lânbou yn de stikstofdelslach net út op 41 persint, mar op 35 persint.

Alde sifers

Vogelaar wiist der fierder op dat de sifers dêr't mei rekkene wurdt, basearre binne op 2017. Sûnt dy tiid is it oantal bargen en kij foars fermindere, en dêrmei ek de hoemannichte dong. De ammoniak dy't dêrút opstiicht, is ien fan e stikstofferbinings dêr't it yn de slepende diskusje om draait. Stikstof dy't yn de natuer telâne komt, is in fiedingsstof foar guon soarten, lykas gerzen en brânnettels. By in te hege stikstofkonsintraasje gean dy woekerjen, wêrtroch't se oare soarten ferkringe.

Mei troch de hege stikstofdeposysje is dy soarterykdom yn Nederlân tsientallen jierren achterút gien. De oerheid besocht dêr earder wat oan te dwaan mei it Programma Aanpak Stikstof (PAS), dat tagelyk de bedriuwichheid yn stân hold. De Raad van State bepaalde foarich jier dat it programma te frijbliuwend wie en dêrmei yn striid mei de Europeeske rjochtlinen.

Oerlis stillein

Boeren fine dat sy tefolle opdraaie moatte foar de stikstofproblematyk. It saneamde Landbouw Collectief, dêr't boere-organisaasjes en -aksjegroepen har feriene hawwe, lei woansdei noch it oerlis mei lânbouminister Carola Schouten stil. Sy soe net genôch harkje nei foarstellen fan de sektor en foaral de aginda foar it kabinet trochdrukke.