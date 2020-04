Noed by iepenloftswimbad Mounewetter: "Dit kinne we nea mear ynhelje"

It iepenloftswimbad yn Wytmarsum soe op 25 april wer iepen gean, mar dat sil fanwege de coronamaatregels net slagje. "Dat kost ús fansels in hiel soad jild. De abonnementeferkeap skeelt al 70.000 euro. Dat we dan allegear noch in juny moatte sjen yn te heljen. Ik tink net dat dat mooglik is", seit Van der Vliet.

Swimlessen, aquajoggers en baantsjeswimmers

It swimbad hat gewoanwei gemiddeld 300 oant 400 besikers op in dei. "Swimlessen, aquajoggers, baantsjeswimmers. Dy misse allegear harren aktiviteit. Dat is hiel spitich. Der binne minsken fan 60, 70 en 80 jier dy't hjir elke moarns te swimmen komme. Dat kin no net mear", seit Van der Vliet.

It bestjoer fan Mounewetter is drok op syk nei in oplossing. "As it yn septimber noch in moaie moanne is, miskien kinne we dan noch wat langer iepen bliuwe", sa seit Van der Vliet.