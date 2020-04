Koloniën van Weldadigheid krije prestizjeus Europeesk Erfgoedlabel

De Europeeske Kommisje hat dit label op 31 maart takend oan tsien erfgoederen dy't in wichtige rol spylje yn de skiednis en kultuer fan Europa of it ta stân kommen fan de Europeeske Uny.

Yn totaal binne der no 48 erfgoederen yn Europa mei it erfgoedlabel. Yn Nederlân hienen it Vredespaleis, Herinngerinscentrum Kamp Westerbork en it Verdrag van Maastricht it label al.

Aktiviteiten foar jongerein

De lokaasjes moatte him benammen ynspanne foar edukative aktiviteiten foar jongerein. Neffens de Europese Kommisje dogge de de koloanjes dat mei de fjouwer besikerssintra: Museum de Proefkolonie yn Frederiksoard, it Nationaal Gevangenismuseum yn Feanhuzen, it noch nij yn te rjochtsjen besikerssintrum yn Ommerschans en it besikerssintrum Kolonie 5-7 yn it Belgyske Merksplas.

De Koloniën van Weldadigheid binne ek foardroegen foar in wrâldwide erkenning as UNESCO-wrâlderfgoed. Kommende simmer nimt it UNESCO Wrâlderfgoedkomitee dêr in beslissing oer.